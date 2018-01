Sai nos EUA série com 15 selos sobre <i>Star Wars</i> O Serviço Postal do Unidos lançará em maio uma série de 15 selos de US$ 0,41 (R$ 0,82)nos quais serão lembrados os filmes da série Star Wars, informou hoje o diretor da sociedade, David Failor. Entre as imagens que poderão ser vistas estão personagens como Darth Vader, Yoda, Obi-Wan-Kenobi, Hans Solo e Chewbacca, Anakin Skywalker lutando contra Obi-Wan-Kenobi, a rainha Padme Amidala, Luke Skywalker, a princesa Leia Organa com "R2-D2", o imperador Palpatine, Darth Maul, os soldados imperiais, Boba Fett, um lutador X-Wing e o robô "C-3PO". Após a emissão, os cidadãos que quiserem poderão votar em seu selo favorito e o ganhador será reimpresso no segundo semestre, disse Failor. "Esperamos que a iniciativa chame a atenção de muita gente. Há muitos seguidores de Star Wars", ressaltou.