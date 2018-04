Sai a lista dos melhores do Anima Mundi

O Festival Anima Mundi divulgou nesta segunda-feira, 27, os filmes premiados em oito categorias da etapa paulista de sua 17ª edição. O curta Mon Chinois, do francês Cédric Villain, que já havia vencido na etapa carioca, conquistou novamente a categoria Melhor Curta-Metragem do Júri Popular.

Já o prêmio de Melhor Longa ficou com Mia Et Le Migo, do também francês Jacques Rémy. O público elegeu O Divino, De Repente, de Fábio Yamaji, como Melhor Animação Brasileira, e o inglês Achados e Perdidos, de Philip Hunt, como Melhor Curta Infantil. O Melhor Filme de Estudante ficou com For Socks Sake, de Carlo Vogele.