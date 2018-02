Sai a lista dos filmes que vão competir em Brasília

A comissão organizadora do 43.º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou os filmes selecionados para o evento, que ocorrerá entre 23 e 30 de novembro e será inaugurado com a exibição de cópia restaurada de Liliam M. - Relatório Confidencial, de Carlos Reichenbach, e do curta inédito 50 Anos em 5, de José Eduardo Belmonte.

Os longas da competição são A Alegria, de Felipe Bragança e Marina Meliande; Amor?, de João Jardim; O Mar de Mário, de Reginaldo Gontijo e Luiz F. Suffiati; O Céu Sobre os Ombros, de Sérgio Borges; Transeunte, de Eryk Rocha; e Vigias, de Marcelo Lordello.

Além desses, concorrem 12 curtas em 35 mm e há ainda seção para obras digitais. Confira as listas:

Longas

A Alegria, de Felipe Bragança e Marina Meliande (106min, RJ)

Amor?, de João Jardim (100min, RJ)

O Mar de Mário, de Reginaldo Gontijo e Luiz F. Suffiati (72min49, DF)

O Céu Sobre os Ombros, de Sérgio Borges (72min, MG)

Transeunte, de Eryk Rocha (100min, RJ)

Vigias, de Marcelo Lordello (70min, PE)

Curtas

A Mula Teimosa e o Controle Remoto, de Hélio Villela Nunes (15min, SP)

Acercadacana, de Felipe Peres Calheiros (19min58, PE)

Angeli 24 horas, de Beth Formaggini (25min09, RJ)

Braxília, de Danyella Neves e Silva Proença (16min,30, DF)

Cachoeira, de Sergio José de Andrade (13min47, AM)

Café Aurora, de Pablo Pólo (19min, PE)

Contagem, de Gabriel Martins e Maurilio Martins (18min02, MG)

Custo Zero, de Leonardo Pirovano (12min, RJ)

Fábula das Três Avós, de Daniel Turini (17min, SP)

Falta de Ar, de Érico Monnerat (21min, DF)

Matinta, de Fernando Segtowick (20min, PA)

O Céu no Andar de Baixo, Leonardo Cata Preta (14min59, MG)

Mostra Competitiva Digital

Curtas / Médias digitais selecionados

Com a Mosca Azul, de Cesar Netto (15min, SP)

Dalva, de Filipie Wenceslau (15min20, BA)

De bem com a vida - Carlos Elias e o Samba em Brasília, de Leandro Borges (20min, DF)

Do Andar de Baixo, de Luisa Campos e Otavio Chamorro (13min, DF)

Entrevãos, de Luísa Caetano (19min50, DF)

Esta Pintura Dispensa Flores, de Luiz Carlos Lacerda (20min, RJ)

Herói, de Thiago Ricarte (20min, SP)

Lendo no escuro, de Marcelo Pedrazzi (16min, RJ)

My Way, de Camilo Cavalcante (7min, PE)

Naquela Noite Ele Sonhou com Um Mar Azul, de Aristeu Araújo (20min, PR)

Negócios à Parte, de Juliana Botelho (15min, DF)

O Eixo, de Ricardo Movits (7min30, DF)

O Filho do Vizinho, de Alex Vidigal (6min09, DF)

O Gato na Caixa, de Cauê Brandão (19min59, DF)

O Silêncio do Mundo, de Bárbara Cariry (10min, CE)

Onde Você Vai?, de Victor Fisch (14min36, SP)

Queda, de Pablo Lobato (14min35, MG)

Queimado, de Igor Barradas (19min, RJ)

Só mais um filme de amor, de Aurélio Aragão (18min, RJ)

Tempo de Criança, de Wagner Novais (12min, RJ)

Traz Outro Amigo Também, de Frederico Cabral (15min, RS)

Últimos Dias, de Yves Moura (15min, RJ)