Sai a lista dos 23 filmes que disputam vaga no Oscar

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura divulga os 23 filmes que se inscreveram para participar da seleção para a indicação do filme brasileiro que vai disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Estrangeiro do Oscar 2011.

Entre os filmes, estão Quincas Berro D’água, É Proibido Fumar, vencedor do Festival de Cinema de Brasília e do Oscar do cinema nacional, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2010, e Bróder, que venceu recentemente o Festival de Gramado.

Uma comissão composta de quatro membros indicados pela Academia Brasileira de Cinema e cinco membros apontados pelo MinC e pela Ancine vai escolher o representante brasileiro no prêmio máximo do cinema mundial.

A banca é formada por Roberto Farias, Mariza Leão, Clélia Bessa e Elisa Tolomelli (indicados pela Academia Brasileira de Cinema), pelos críticos Cássio Starling Carlos e Jean-Claude Bernardet, pelo diretor da Mostra de São Paulo, Leon Cakoff, pela cineasta Tata Amaral, e pelo representante do MinC Frederico Hermann Maia.

O anúncio do filme nacional escolhido será feito no dia 23. Os cinco indicados pela Academia de Hollywood para disputar o prêmio de Melhor Filme de Lingua Estrangeira serão anunciados em 25 de janeiro. A cerimônia de entrega do Oscar será em 27 de fevereiro de 2011.

Confira a lista dos indicados:

As Melhores Coisas do Mundo

A Suprema Felicidade

Antes que o mundo acabe

Bróder

Carregadoras de Sonhos

Cabeça a Prêmio

Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos

Chico Xavier

É Proibido Fumar

Em Teu Nome

Hotel Atlântico

Lula, o Filho do Brasil

Nosso Lar

Olhos Azuis

Ouro Negro

O Bem Amado

O Grão

Os Inquilinos

Os Famosos e os Duendes da Morte

Quincas Berro D’água

Reflexões de um Liquidificador

Sonhos Roubados

Utopia e Barbárie