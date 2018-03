Saga completa de 'Star Wars' está à venda pela primeira vez em edição digital

Os seis filmes que compõem a saga Star Wars estarão disponíveis a partir de sexta-feira em versão digital multiplataforma, em alta definição, e poderão ser adquiridos pelo iTunes, Google Play, Wuaki e Nubeox.

O lançamento da coleção, a cargo de Walt Disney Studios, Lucasfilm Ltd., e 20th Century Fox, vem acompanhado de conteúdos especiais inéditos, como o documentário Star Wars: Descobrindo-o por dentro, e conversas entre colaboradores da saga, informou a Walt Disney Company.

Os filmes da coleção incluem os extras e clássicos já conhecidos de outras versões físicas dos episódios de Star Wars.

O salto do formato físico ao digital coincide com a estreia em dezembro deste ano do sétimo filme, Star Wars: Episódio VII: O Despertar da Força, dirigido por J.J. Abrams e que conta com o trio protagonista da trilogia original no elenco: Harrison Ford, Mark Hamill e Carrie Fisher.

O Episódio VII se passa 30 anos depois dos fatos de Star Wars: Episode VI - O Retorno de Jedi (1983).