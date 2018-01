SAG Awards aponta os melhores do cinema e da TV americana

A premiação organizada pelo Sindicato dos Roteiristas, a Screen Actors Guild (SAG), aconteceu na noite deste domingo, 27, e contou com a presença de diversas celebridades Hollywoodianas que passaram pelo tapete vermelho do auditório Shirne, em Los Angeles. Agelina Jolie e Brad Pitt eram o casal mais esperado da noite. Foto: AP Além de premiar os melhores do cinema e da televisão americana, o SAG Awards representou uma trégua em meio a tantos transtornos causados pela greve dos roteiristas que, entre outras coisas, foi responsável pelo boicote ao Globo de Ouro e ameaça cancelar a cerimônia mais esperada do cinema mundial: o Oscar. John Travolta e Nikki Blonsky na apresentação de um dos prêmios. Foto: AP O filme No Country For Old Men foi o vencedor na categoria Melhor Elenco; o prêmio de Melhor Atriz ficou com Julie Christie por seu papel do filme Away From Her; Daniel Day-Lewis foi eleito o melhor ator por seu trabalho no filme There Will Be Blood; para o júri do SAG Awards, o melhor ator coadjuvante foi Javier Bardem que atuou no longa No Country For Old Men e a melhor atriz coadjuvante foi Ruby Dee por seu trabalho no filme American Gangster. Homenagem ao ator australiano Heath Ledger, que faleceu recentemente. Foto: AP O Screen Actros Guild é considerado a principal prévia do Oscar, são raras as vezes que os prêmios não coincidem.