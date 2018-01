Saem os candidatos ao César, o Oscar da França Os filmes Volver, do espanhol Pedro Almodóvar, e Babel, do mexicano Alejandro González Iñárritu, foram indicados ao prêmio francês César de melhor filme estrangeiro. Os outros concorrentes na categoria são os filmes A Rainha, do britânico Stephen Frears; O Segredo de Brokeback Mountain, de Ang Lee; e Pequena Miss Sunshine, dos americanos Jonathan Dayton e Valerie Faris. Os principais concorrentes da premiação este ano são o filme Dias de Glória, de Rachid Bouchareb, que também concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro; Ne le dis à Personne, de Guillaume Canet, e Lady Chatterley, de Pascale Ferran, com nove indicações Cada. Os vencedores do prêmio César, a premiação mais importante do cinema da França, serão conhecidos em cerimônia que acontece em Paris, no próximo dia 24. Coeurs, do consagrado diretor francês Alain Resnais, recebeu oito indicações ao César, mas ficou de fora da disputa como melhor filme do ano. Gérard Depardieu foi indicado para o prêmio de melhor ator por seu trabalho em Quand J´étais Chanteur, de Xavier Giannoli, que concorre em sete categorias. Entre as mulheres, Cécile de France aparece como favorita, com duas indicações ao prêmio de melhor atriz, por suas interpretações em Fauteils D´orchestre e Quand J´etais Chanteur. Na categoria documentários, aparecem como indicados Zidane - Um Retrato do Século 21, de Philippe Parreno e Douglas Gordon, assim como Dans la Peau de Jacques Chirac, de Karl Zéro e Michel Royer, um crítico retrato do atual presidente da França.