Sacha Baron Cohen interpretará Freddie Mercury no cinema

LOS ANGELES- O polêmico ator britânico Sacha Baron Cohen interpretará o cantor Freddie Mercury em um filme sobre o ex-líder da banda Queen, informou nesta quinta-feira, 16, a revista Variety.

Cohen, famosos pelos filmes Borat (2006) e Bruno (2009), representará Mercury em uma história que se centrará nos anos que precederam o show do Queen no concerto Live Aid, de 1985.

O filme será rodado em 2011 e terá o apoio das produtoras Graham King, de Robert De Niro e Jane Rosenthal, GK Films, Tribeca Productions e Queen Films.

O roteirista de A Rainha (2006) e Frost/Nixon (2008), Peter Morgan, será o encarregado pela trama, ainda sem título.

"Freddie Mercury foi um intérprete inspirador, portanto, com Cohen como protagonista, com o roteiro de Morgan e o apoio do Queen, temos a combinação perfeita para contar a história real por trás de seu sucesso", comentou a produtora Graham King em comunicado.

Mercury, nascido em Zanzibar (Tanzânia), formou o Queen em 1970 e foi o vocalista do grupo até sua morte em 1991, com 45 anos.

A banda vendeu mais de 170 milhões de discos e gravou músicas como "We Will Rock You", "We are the Champions", "Another One Bites the Dust", "Crazy Little Thing Called Love" e "Bohemian Rhapsody".

Baron Cohen estreará, em 2011, A Invenção de Hugo Cabret, dirigido por Martin Scorsese, enquanto o atual trabalho de Morgan é Hereafter (ainda sem título em português), de Clint Eastwood, que recentemente estreou no Festival Internacional de Toronto.