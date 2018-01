Sacha Baron Cohen assina seqüência do filme <i>Borat</i> O comediante britânico Sacha Baron Cohen assinou um acordo para fazer a seqüência do filme Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, que traz um intrépido jornalista do Cazaquistão em sua viagem pelos Estados Unidos, informou na quinta-feira o presidente executivo da News Corp., Rupert Murdoch. "Ele assinou para fazer uma seqüência conosco", revelou Murdoch a repórteres. O primeiro longa da série foi distribuído pelo estúdio da News Corp., 20th Century Fox. Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América arrecadou mais de US$ 248 milhões em todo o mundo e surpreendentemente liderou a bilheteria americana por dois finais de semanas consecutivos, deixando para trás filmes usualmente campeões de audiência como a comédia Meu Papai é Noel 3 e Jogos Mortais 3. Depois do sucesso nas telonas, o protagonista, Cohen, venceu o Globo de Ouro na categoria melhor ator em comédia ou musical pela participação no filme, que pode ganhar o Oscar de melhor roteiro adaptado. No filme, Borat, que apresenta o programa Da Ali G Show, é enviado aos Estados Unidos para uma série de reportagens sobre o modo de vida do país. O longa tem participação da atriz americana Pamela Anderson e é dirigido por Larry Charles. Cohen entrou em uma lista recentemente divulgada pela revista GQ dos homens mais poderosos da Grã-Bretanha, na frente do príncipe William. A publicação disse que escolheu homens "responsáveis por determinar a estrutura e os rumos da nação" nos próximos 12 meses ou mais. Borat estréia em grande circuito no Brasil no próximo dia 23.