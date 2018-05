Ryan Reynolds diz que não se sente confortável durante filmagens

O ator Ryan Reynolds, estrela de Lanterna Verde, filme que estreará na próxima sexta-feira nos Estados Unidos, diz que enfrenta seu maior desafio e conta à Agência Efe que "nunca" se sente confortável durante as gravaças filmagens de seus filmes. "Realmente nunca me sinto confortável gravando", disse o ator canadense de 34 anos. "Levo meu trabalho muito a sério. Pode parecer fácil para quem vê de fora, mas, para mim, sempre é um desafio", declarou o artista.

Lanterna Verde é seu maior desafio até agora. O filme, dirigido por Martin Campbell com um orçamento de cerca de US$ 150 milhões , narra como Hal Jordan (Reynolds), um personagem que aparentemente não teme nada e que se transforma na única esperança para salvar o universo da ameaça de um brutal inimigo chamado Parallax, graças à ajuda de um anel com poderes.O elenco conta ainda com Blake Lively (Gossip Girl), Peter Sarsgaard, Mark Strong, Angela Bassett e Tim Robbins.

"Sempre quis me dedicar a isso, mas nunca imaginei chegar aqui e dar esta entrevista", afirmou o ator.

"Acho que as pessoas são iguais, seja no princípio ou no auge de suas corridas. A fama e a atenção só magnifica o que somos, e eu sinto que continuo sendo a mesma pessoa", declarou.

O personagem original de Lanterna Verde foi criado pelo escritor Bill Finger e pelo artista Martin Nodell em 1946. "Não conhecia a fundo o personagem e acho que muitos espectadores sentem o mesmo, mas o filme trata de temas universais e é um espetáculo", disse Reynolds.

"Sinto um pouco de pressão, mas realmente se trata de um esforço conjunto. Todos apostamos algo com este filme e queremos que seja um sucesso, mas eu sempre sinto pressão em cada coisa que faço. Também senti isso gravando Enterrado Vivo (2010)", disse.

O ator revelou ainda que seu corpo musculoso é parte de seu trabalho e que, para se manter em forma, corre, faz abdominais e pratica montanhismo.