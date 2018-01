Ryan O´Neal é acusado de agressão armada contra seu filho Ryan O´Neal, o ator que ficou famoso pela atuação em Love Story - Uma História de Amor (1970), foi acusado neste fim de semana de agressão armada contra seu filho. A polícia e uma ambulância estiveram na casa de O´Neal, na Califórnia (EUA), durante a madrugada de sábado, informou neste domingo o xerife de Los Angeles, John Benedict. "A polícia concluiu que Griffin O´Neal, seu filho, tinha sido atacado pelo pai", explicou Benedict. O´Neal, de 65 anos, foi preso e acusado de agressão com arma letal e de disparo negligente de arma de fogo. O ator está em liberdade após o pagamento de uma fiança de US$ 50 mil. A polícia não deu detalhes sobre o motivo da disputa, mas informou que nenhum dos envolvidos tinha ferimentos que precisassem de atendimento médico. O´Neal teve dois filhos com sua primeira esposa, Joanna Moore, o ator Griffin O´Neal e a atriz Tatum O´Neal, com quem atuou em Lua de Papel (1973). O ator também teve um romance com a atriz Farrah Fawcett, com a qual nunca se casou, mas teve um filho, Redmond. Griffin O´Neal já teve problemas com a Justiça por dirigir bêbado e atirar no carro de uma ex-namorada, e foi internado em uma clínica por conta do vício em drogas.