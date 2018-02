Ryan Gosling confirma que estará na sequência de 'Blade Runner'

O ator Ryan Gosling, 35, vai estrelar a sequência do clássico Blade Runner (1982). Após vários meses de especulação, o ator se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Ele confirmou que estará no aguardado remake do longa. A sequência, no entanto, ainda não tem título definido nem previsão de início das filmagens.

O longa se passará 30 anos após os acontecimentos da primeira história, um dos grandes clássicos de ficção científica do cinema. O longa terá direção de Denis Villeneuve (Os Suspeitos e Sicario: Terra de Ninguém).

Ridley Scott, diretor do primeiro filme, também está envolvido na produção do projeto, que contará com roteiro de Hampton Fancher --o mesmo do filme original-- e Michael Green.

O astro Harrison Ford também deve retornar, mas agora como coadjuvante. Em entrevista recente, Ridley Scott chegou a afirmar que o roteiro de Blade Runner 2 é, segundo Harrison Ford, "a melhor história que ele já teve em mãos".