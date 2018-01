Russell Crowe vira empresário no mundo dos esportes O ator neozelandês Russell Crowe se transformou em proprietário do Sydney Rabbitohs, clube da Liga Nacional de Rugbi da Austrália, seu time de coração. Os cinco mil sócios dos Rabbitohs aprovaram, com 75,8% dos votos, a venda do clube por 1,8 milhão de euros (R$ 4,6 milhões), durante uma assembléia realizada hoje. Crowe tinha se unido ao empresário Peter Holmes para apresentar uma oferta de compra. Ambos assumirão o comando do clube no prazo de um mês. Holmes atuará como presidente executivo. O cargo de Crowe ainda não foi revelado. Crowe ganhou o Oscar de melhor ator em 2000, por seu papel no filme Gladiador, o Globo de Ouro por Uma Mente Brilhante (2001) e participou recentemente do filme A Luta Pela Esperança (2005).