Russell Crowe vai substituir Brad Pitt em 'State of Play'

Russell Crowe vai substituir Brad Pitt no thriller político State of Play, salvando o filme de ser cancelado. Brad Pitt desistiu há duas semanas de atuar no filme da Universal Pictures, citando desavenças relativas ao roteiro e levando o estúdio a falar em processá-lo. Já contando com um elenco de primeiro nível que inclui Edward Norton e Hellen Mirren, o estúdio não cedeu em sua determinação de seguir adiante com o roteiro de Matthew Michael Carnahan. O diretor Kevin McDonald foi à Austrália recentemente para tentar atrair Russell Crowe para o projeto. Crowe já tem em sua programação de março filmar Nottingham, uma recriação da história de Robin Hood dirigida por Ridley Scott. A produção de State of Play vai começar este mês, de modo que o ator ainda terá tempo para se aventurar na floresta de Sherwood. Em State of Play, Crowe será um ex-consultor político, atualmente jornalista, que chefia uma investigação feita por seu jornal e que envolve um político em ascensão (Edward Norton). Rachel McAdams, Jason Bateman e Robin Wright Penn também vão atuar no filme, adaptado de uma minissérie britânica. Russell Crowe está nos cinemas agora em O Gângster, que já arrecadou mais de US$ 120 milhões na América do Norte.