Russell Crowe protagonizará versão do filme francês 'Pour Elle'

O ator Russell Crowe será o protagonista de The Next Three Days, uma adaptação do diretor Paul Haggis do filme francês Pour Elle (2008), informa a revista Variety.

O ganhador do Oscar por Gladiador (2000) dará vida a um professor cuja esposa é presa e acusada de um assassinato que ela assegura não ter cometido, por isso procura uma maneira desesperada para libertá-la.

Haggis (diretor de Crash, no limite, 2004), que também é o roteirista, começará a produção do filme no final de setembro em Pittsburgh, no estado americano da Pensilvânia.

Os estúdios Lionsgate adquiriram em junho os direitos sobre o filme original, escrito e dirigido por Fred Cavaye.

Haggis explicou que o papel principal precisava de um ator capaz de ser um homem ordinário e que ao mesmo tempo pudesse enfrentar circunstâncias extraordinárias e que, por isso, Crowe foi sua opção principal.

"O vimos como um gladiador, mas também como um cara qualquer em muitos filmes", comentou Haggis, que acrescentou que o filme tratará de forma profunda temas como a fé e a confiança.

"Aqui o tema principal é... você salvaria a mulher que ama se soubesse que isso te transformaria em um homem que essa mulher não poderia voltar a amar?", acrescentou o diretor.

Crowe está atualmente filmando Robin Hood, dirigido por Ridley Scott.