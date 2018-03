Russell Crowe interpretará Noé em filme

O ator neozelandês Russell Crowe será o protagonista de Noah, o próximo filme do cineasta Darren Aronofsky (Cisne Negro), sobre a embarcação bíblica na qual Noé e sua família escaparam do Dilúvio Universal, informou nesta terça-feira o estúdio Paramount Pictures.

"Estou muito contente de ter Russell Crowe a meu lado nesta aventura. Graças a seu imenso talento posso dormir bem e estou ansioso para ele me surpreender", disse o diretor em comunicado. Aronofsky foi nomeado ao Oscar de melhor diretor por Cisne Negro.

Aronofsky também foi responsável pelo roteiro do filme junto com Ari Handel e John Logan. O longa-metragem é uma fiel adaptação da história bíblica, na qual Noé, em um mundo devastado pelos pecados humanos, recebe a missão divina de construir uma Arca para salvar a vida de sua família e de várias espécies de animais de um dilúvio, para depois repovoar a Terra com sua descendência.

No Antigo Testamento, após 110 dias de navegação, A Arca chega ao monte Ararat, situado na fronteira entre Turquia, Irã e Azerbaijão. As filmagens do longa começarão no mês de julho na Islândia e em Nova York.

Atualmente Crowe está filmando Os Miseráveis, após ter concluído recentemente sua participação em Homem de Aço e Broken City.