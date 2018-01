Russell Crowe é nomeado embaixador de Sydney nos EUA

O ator australiano Russell Crowe foi nomeado embaixador de Nova Gales do Sul e de sua capital, Sydney, perante os Estados Unidos, cargo pelo qual ele deve se compromete a promover o turismo desse estado no país. Crowe dividirá a responsabilidade com o empresário Peter Holmes à Court e com a surfista Layne Beachley, indicou em comunicado Morris Iemma, líder do Governo de Nova Gales do Sul, o estado mais povoado da Austrália. "São pesos pesados em nível internacional e podem influenciar as pessoas do setor industrial, empresarial, do espetáculo e do esporte", disse Ienmma. Ele acrescentou que os "embaixadores de Sydney" participarão de uma campanha de propaganda nos Estados Unidos, país que é a maior fonte de investimentos estrangeiros na Austrália. A campanha promocional, que atende pelo nome de "G'ay, USA" ("Bom Dia, EUA"), começará na próxima semana nos Estados Unidos.