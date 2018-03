Russell Crowe e Helen Mirren lideram bilheterias britânicas

A história de um repórter investigativo que traz à tona casos de corrupção em altas esferas teve arrecadação de apenas 1,5 milhão de libras (2,19 milhões de dólares), relativamente pequena no Reino Unido em se tratando de uma estréia altamente divulgada e com dois nomes famosos no elenco.

Em contraste, "Monstros vs. Alienígenas", que tinha sido número 1 na semana anterior e caiu para a segunda posição, vendeu 4,34 milhões de libras em sua abertura e já acumula 18,8 milhões no Reino Unido, depois de um mês em cartaz.

Outro filme de grande bilheteria, "Velozes e Furiosos 4", com Vin Diesel, faturou 4,9 milhões de libras em seu fim de semana de estréia e caiu uma posição, para a terceira.

A comédia teen "17 Outra Vez" caiu do terceiro para o quarto lugar, com Matthew Perry como homem de meia idade que volta aos 17 anos, na pele de Zac Efron.

"Eu Te Amo, Cara", comédia romântica com Paul Rudd como corretor de imóveis à procura de um amigo descolado, caiu uma posição, para a quinta.

A sátira política "In the Loop", de Armando Iannucci, sobre os corredores do poder de Londres e Washington pouco antes da guerra do Iraque, subiu duas posições, para a sexta.

O horror "O Mistério das Duas Irmãs" estreou na sétima posição, com Emily Browning procurando pistas para entender a morte misteriosa de sua mãe.

Outra estreia, esta na oitava posição, foi "Observe and Report", comédia de humor negro sobre um segurança de shopping. É a segunda trama desse tipo a ser vista nos cinemas britânicos este mês, depois de "Segurança de Shopping."

"A Montanha Enfeitiçada", com o ex-lutador Dwayne "The Rock" Johnson no papel de motorista no encalço de um OVNI que sofreu um desastre, caiu duas posições, para a nona.

No décimo lugar, depois de cair quatro posições, ficou "Os Piratas do Rock", a visão do diretor Richard Curtis sobre o cenário das rádios piratas dos anos 1960.