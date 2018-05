Russell Brand e Beyonce são convidados a votar no Oscar

Ele está entre os 178 atores, cineastas e outras personalidades de Hollywood convidados pela Academia de Filmes, Artes e Ciências, disse a organização na sexta-feira.

Brand esteve em cartaz com um remake muito criticado de "Arthur", que levantou apenas 33 milhões de dólares nas bilheterias da América do Norte. No ano passado, ele esteve em "A Tempestade" (280 mil dólares) e em "O Pior Trabalho do Mundo" (61 milhões de dólares).

Também na lista está a cantora de R&B e atriz ocasional Beyonce Knowles, o astro de "Se Beber Não Case" Bradley Cooper, o casal David Duchovny e Tea Leoni, e vários indicados ao Oscar de 2011 como Jesse Eisenberg, Mila Kunis, Jennifer Lawrence e a australiana Jacki Weaver.

Tom Hooper, que venceu o Oscar de melhor diretor neste ano com "O Discurso do Rei", estava entre os oito diretores convidados. A cineasta dinamarquesa Susanne Bier cujo "Em um Mundo Melhor" venceu em filme estrangeiro, também entrou, assim como Aaron Sorkin, roteirista vencedor do Oscar pela "A Rede Social."

Em um gesto simbólico, a lista inclui o codiretor de "Restrepo" Tim Hetherington, que foi morto recentemente em levante da Líbia. A academia disse que o total de eleitores se mantém com menos de 6 mil pessoas desde 2003.

(Reportagem de Dean Goodman)