Russel Crowe e sua mulher esperam outro menino O ator Russel Crowe e sua mulher esperam mais um menino. O astro do filme Gladiador anunciou em entrevista a Jay Leno, no programa The Tonight Show, nesta sexta-feira, que sua mulher, a atriz Danielle Spencer, está grávida de um menino, que deverá nascer entre junho ou julho. O casal, que já tem um filho de 2 anos, Charlie, já havia anunciado a gravidez, mas não o sexo do bebê. "Só para você", disse Crowe a Leno, "Charlie terá um irmão". O ator disse que o filho sabe que vai ganhar um irmão. "Ele sabe onde o bebê está na barriga da mamãe e sabe que ele já foi um bebê e que há outro a caminho", disse. ""Nós perguntamos ´do que você quer chamar seu irmão?´ e a primeira opção dele foi Cabeça de abóbora. Mas no dia seguinte ele mudou de idéia e escolheu Fedorento". Crowe, que nasceu na Nova Zelândia e foi criado na Austrália, disse que estará na sala de parto com uma câmera, filmando o nascimento do bebê.