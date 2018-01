'Rudderless' encerra Sundance explorando o luto por meio da música

"Foi muito difícil fazer a publicidade nesta semana, porque todos nós estamos tentando proteger uma grande revelação. Isso te deixa com a possibilidade de apenas tentar ser agradável", afirmou Macy à Reuters.

"Rudderless", que estreou no festival na sexta-feira, conta a história de um pai finalmente aceitando a morte de seu filho em um tiroteio em um colégio. Com o astro de Fargo atrás das câmeras, com exceção de um pequeno papel, as atrações do filme são Billy Crudup, Anton Yelchin e Selena Gomez.

A música é muito importante para o enredo, tornando-se a voz do filho, Josh, enquanto seu pai, Sam, descobre canções escritas por ele antes da sua morte. Quando Sam (interpretado por Crudup) começa a fazer as músicas serem tocadas por meio de uma banda, as criações de seu filho assumem sua própria personalidade.

A "grande revelação" do filme é uma trama crucial, envolvendo o que as músicas são para as pessoas e como o significado das letras pode mudar quando novas informações aparecem.

Um filme feito com menos de 2 milhões de dólares no Oklahoma e em 25 dias, Macy disse que seu primeiro desafio como "um ingênuo diretor de primeira viagem" foi se manter dentro do apertado orçamento e encontrar uma forma de visualizar a música cinematograficamente.

"Tudo o que sobrou de Josh foram suas músicas e suas letras. Ele é um personagem, e a única forma que ele pode falar é por meio da sua música", afirmou Macy. "A música é uma revelação da pessoa que a escreve e também revela a pessoa que a interpreta."

ESTÚDIOS ABOCANHAM

"Rudderless" encerra as estreias do Sundance, após uma semana de 119 produções mostradas em diferentes cinemas em Park City. Trinta e quatro filmes competirão nas quatro categorias: drama norte-americano, drama norte-americano, drama mundial e documentário mundial, e os vencedores serão anunciados neste sábado.

Vencedores anteriores do Sundance chegaram a levantar estatuetas do Oscar, como "Pequena Miss Sunshine", de 2006; "Preciosa - Uma História de Esperança", de 2009; e "Indomável Sonhadora", de 2012.

O Sundance também serve como um importante mercado para que os maiores estúdios comprem os direitos dos filmes independentes no início do ano, embora o ritmo de aquisições e os preços pagos tenham ficado atrás da edição do ano passado.

As principais aquisições deste ano incluem "Whiplash", que foi comprado pela Sony Pictures Classics por 3 milhões de dólares.

A Focus Features, uma subsidiária da O Universal Pictures, comprou "Wish I Was Here", um filme de Zach Braff financiado pelo site Kickstarter, por supostos 2,7 milhões de dólares, e "Laggies", de Keira Knightley, foi abocanhado pela A24 por 2 milhões de dólares.

A RADiUS-TWC, da The Weinstein, que fez cinco compras no último ano, incluindo dois dos documentários indicados ao Oscar neste ano, até agora só comprou uma produção, "The One I Love". O acordo custou 2 milhões de dólares, de acordo com a revista Variety.