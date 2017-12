Roupa do Super-homem é destaque em leilão de Hollywood Um dos trajes utilizados pelo ator Christopher Reeve no filme "Superman", de 1978, e uma roupa do clássico musical "O mágico de Oz" arrecadaram US$ 115 mil cada em um leilão de lembranças cinematográficas na Califórnia. Segundo informou a casa de leilões Profiles in History, a venda destas duas peças ajudou a marcar um novo recorde no campo dos leilões de lembranças de Hollywood. No total, a empresa arrecadou mais de US$ 2 milhões no fechamento do leilão, na quinta-feira passada; um número que descreveu como um Recorde. Alien e Marilyn Monroe O segundo objeto mais valorizado no leilão foi a aterrorizante fantasia criada por H.R. Giger para o filme "Alien", vendida por US$ 126 mil. Um vestido usado por Marilyn Monroe no filme "O Mundo da Fantasia", de 1954, foi vendido por US$ 92 mil, enquanto a fantasia do ator Val Kilmer em "Batman Eternamente" foi leiloada por US$ 63.250. Joe Maddalena, proprietário da casa Profiles in History, comemorou o sucesso do leilão e afirmou que as pessoas gostam de comprar objetos que materializem suas lembranças. "Trata-se dessa fantasia, de voltar atrás no tempo. Talvez voltar a um dia no qual um parente que já desapareceu nos levou para ver ´Guerra nas Estrelas´ quando éramos pequenos", disse.