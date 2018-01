Roteiro secreto de Cassino Royale é encontrado em bar Um roteiro com cenas secretas de Cassino Royale, mais novo filme do agente James Bond, foi encontrado acidentalmente em no pub Three Compasses, na Inglaterra. Um produtor deixou o documento de 19 páginas por engano em um bar próximo ao local onde o filme estava sendo rodado. O roteiro narra como Bond, interpretado pelo inglês Daniel Craig, luta contra seu inimigo enquanto o vilão lança um tanque de combustível contra um avião Jumbo. Segundo informou o jornal The Sun, que teve acesso ao roteiro e o entregou aos produtores do filme, se o documento tivesse sido colocado à venda na Internet, "teria destruído o impacto das cenas de ação de Cassino Royale". Os criadores da obra proibiram as câmeras de televisão de filmarem no aeródromo de Dunsfold, em Surrey, e exigiram que os membros da produção assinassem contratos de sigilo para manter em total segredo as informações sobre o filme. No entanto, um freqüentador do pub Three Compasses encontrou o roteiro. "Não podia acreditar quando me dei conta de que se tratava do roteiro. Me perguntei quanto teria custado para os fãs de Bond se o tivesse vendido no e-Bay. Mas não queria arruinar a surpresa de milhões de fãs e entreguei-o ao The Sun, que cuidou de devolvê-lo sem problemas", comentou o cliente.