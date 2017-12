Roteiro de 'Cidadão Kane' é leiloado por US$ 15 mil

Roteiros de Cidadão Kane, a câmera de Orson Welles e um cinzeiro para charutos estão entre os objetos pertencentes ao diretor que foram leiloados em Nova York no sábado. Ao todo, 67 lotes foram vendidos, alcançando total de US$ 180 mil.

Duas dúzias de páginas de roteiros de Cidadão Kane, filme de 1941, foram vendidas por US$ 15 mil, ultrapassando a estimativa inicial de US$ 2 mil. A câmera com que Welles filmou touradas na Espanha, da marca Bell & Howell, atingiu o valor de US$ 37.500 contra os US$ 2 mil do lance inicial.

Seis vezes mais do que o esperado foi o valor conseguido pelo cinzeiro utilizado pelo cineasta, um presente do escritor Ernest Hemingway, e que, como os demais objetos, foram guardados pela filha do cineasta por décadas em sua casa em Sedona, no Arizona: U$ 5 mil.