Roteiro de Audrey Hepburn em 'Bonequinha de Luxo' é vendido por 851 mil dólares

O roteiro que Audrey Hepburn (1929-1993) utilizou nas filmagens de Bonequinha de Luxo (1961) foi adquirido nesta quarta-feira, 27, por US$ 851.515 em um leilão em Londres no qual foram arrematados dezenas de objetos que pertenceram à atriz.

O roteiro consta de 140 páginas e inclui algumas cenas que nunca chegaram a aparecer na tela, bem como anotações à mão traçadas com a característica tinta de cor turquesa utilizada por Hepburn.

Na mesma sessão na casa Christie's foi arrematado por US$ 75.697 o roteiro com o qual a atriz rodou outro clássico do cinema, Guerra e Paz (1956), um exemplar de 309 páginas no qual também aparecem diversas anotações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Familiares de Hepburn, uma das musas da época dourada de Hollywood, colocaram à venda pela primeira vez uma coleção composta por mais de 500 peças.

As mais valiosas foram leiloadas em uma sessão na sede londrina da casa de leilões, enquanto outros artigos podem ser adquiridos através da internet até o dia 3 de outubro.

"O atrativo e a relevância de Audrey Hepburn são tão potentes hoje em dia como foram sempre. Este leilão oferece a oportunidade aos fãs e aos colecionadores de adquirir objetos que nunca tinham sido vistos antes", afirmou em um comunicado o diretor de Coleções Privadas da Christie's, Adrian Hume-Sayer.

Os compradores que participaram do leilão na capital britânica mostraram especial interesse em alguns dos retratos de Hepburn à venda, cujo preço final superou com amplitude as estimativas dos especialistas.

Um conjunto de 211 fotografias feitas em 1953, durante as filmagens de A Princesa e o Plebeu, foi vendido por US$ 117.752, quando o seu preço máximo estimado estava situado em US$ 8.074.

Outra coleção, composta por 33 imagens feitas por Pierluigi Praturlon durante a filmagem de Guerra e Paz alcançou US$ 37.007, enquanto que os especialistas a tinham avaliado com um preço entre US$ 4.037 e US$ 6.728.

Também superaram as expectativas alguns objetos mais íntimos da atriz, como uma capa de batom dourada, decorada com uma safira, que ultrapassou a estimativa de entre US$ 2.690 e US$ 4.037 para ser vendida por US$ 75.697.