Roteiristas em greve fazem reunião com estúdios de Hollywood

Membros da associação de roteiristas americanos em greve há meses participaram de uma reunião informal com representantes dos estúdios de Hollywood nesta terça-feira, 22, numa tentativa de retomar os contatos entre as duas partes, informaram fontes ligadas à negociação. A conversa aconteceu antes de uma reunião da Associação dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA, na sigla em inglês) marcada para mais tarde nesta terça-feira, quando os roteiristas em greve devem anunciar os futuros passos do movimento. Eles brigam com os estúdios de Hollywood por um novo contrato de trabalho. As negociações entre a WGA e o grupo formado pelos estúdios, a Aliança dos Produtores de Televisão e Cinema, chegou a um impasse em 7 de dezembro, depois que os patrões pediram aos roteiristas que retirassem meia dúzia de suas reivindicações da mesa. Entre as demandas da WGA rejeitadas pela aliança patronal estava a sindicalização dos roteiristas de reality shows. Os contatos informais desta terça têm por objetivo criar uma base comum para o retorno às negociações formais. A greve dos roteiristas, que começou no início de novembro, impede a produção da maioria dos programas de TV americanos, além de bagunçar o cronograma dos filmes produzidos em Hollywood. Até a cerimônia de entrega do Globo de Ouro foi prejudicada, e muitos temem pela festa do Oscar, que acontece no mês que vem. A reunião informal desta terça-feira acontece no mesmo dia em que a nomeação dos indicados para o Oscar foi divulgada.