Roteirista ganhador do Oscar Budd Schulberg morre aos 95 anos

Ele foi autor do roteiro de "Sindicato de Ladrões" ("On The Waterfront"), filme premiado com o Oscar, e de romances como "The Harder They Fall" (cuja versão cinematográfica se chamou no Brasil "A Trágica Farsa").

Filho de B.P. Schulberg, diretor do estúdio Paramount, Budd nasceu em Nova York, em 1914, e se tornou romancista de sucesso a partir da década de 1940, com obras como "What Makes Sammy Run" ("O que faz Sammy correr"). Para o cinema, escreveu também o roteiro de "Um Rosto da Multidão" (1957), entre outros.