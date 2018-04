Roteirista Diablo Cody exorciza demônios com 'Jennifer's Body'

O filme, que estreou no Festival Internacional de Toronto no final da semana passada e chega aos cinemas norte-americanos em 18 de setembro, trata do vínculo intenso entre as amigas íntimas Needy, uma personagem tímida representada por Amanda Seyfriend, e a linda e superficial Jennifer, feita por Megan Fox, a estrela de "Transformers".

Mas, por trás de todo o sangue, as piadas e o drama colegial (a história se passa num colégio), "Jennifer's Body" fala do empoderamento das mulheres e explora as relações complexas entre amigas.

" Karyn Kusama e eu somos feministas declaradas. Quisemos subverter o modelo clássico do horror, em que mulheres são aterrorizadas", disse Cody à Reuters, usando jeans skinny e sapatos de leopardo.

"Quero escrever papéis que ofereçam algo às mulheres. Quero contar histórias desde uma perspectiva feminina. Quero criar bons papéis para atrizes, em que elas não sejam simplesmente coadjuvantes dos homens."

Cody tem 31 anos e chegou ao estrelato em 2007 com "Juno", a história de uma adolescente grávida e pouco convencional que lhe valeu o Oscar de melhor roteiro. Ela e o diretor de "Juno", Jason Reitman, renovaram a parceria como produtores de "Jennifer's Body".

Cody disse que uma das razões principais para escrever "Jennifer's Body" foi levar à telona uma maneira nova de expressar a intensidade dos vínculos entre mulheres.

"As amizades que eu tinha quando era adolescente tinham uma intensidade ímpar", disse ela. "Eu quis mostrar como essa devoção pode ser quase apavorante. É algo quase parasítico."

A história acompanha uma noite que termina com um incêndio trágico. Possuída por um demônio, Jennifer parte para uma orgia de sangue na qual devora garotos, e cabe a Needy fazê-la parar.

Antes de escrever roteiros de cinema, Diablo Cody foi stripper e corretora de seguros. Ela insiste que não exorcizou demônios pessoais com o roteiro de "Jennifer's Body," mas diz que, se tivesse que apontar a personagem mais parecida com ela, seria a de Amanda.

"Nunca fui um mulherão e nunca gostei de dominar outras pessoas", disse ela.

Ela diz que espera que seu filme inspire garotas a tomar as rédeas de suas vidas e fazer delas o que quiserem.