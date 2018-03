Rose Byrne contracena com Nicolas Cage em novo filme Rose Byrne, co-estrela do drama legal "Damages", do canal FX, irá se juntar a Nicolas Cage no thriller de ficção científica "Knowing". O projeto começará a ser filmado no final deste mês na Austrália, terra natal da atriz. Byrne fará o papel da filha de uma mulher que, em 1962, enterrou uma cápsula do tempo com as datas dos assassinatos de figuras históricas, do incêndio responsável pela morte da mulher de um professor (Cage) e um apocalipse iminente. Depois que o professor descobre o conteúdo da cápsula e a avisa, Byrne começa a se lembrar de estranhos acontecimentos de sua infância. O filme será dirigido por Alex Proyas, de "Eu, robô". Byrne ganhou uma indicação ao Globo de Ouro este ano pelo papel de uma jovem advogada ambiciosa em "Damages", contracenando com Glenn Close. Depois que a última temporada terminou, o canal FX encomendou mais duas temporadas. Byrne também trabalhou nos filmes "Maria Antonieta" e "Extermínio".