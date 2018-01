Ron Howard vai dirigir documentário sobre os Beatles

O americano Ron Howard vai dirigir e produzir um documentário sobre as turnês dos Beatles de 1960 a 1966, informou a Imagine Intertainment, a empresa do cineasta, em um comunicado. Junto à Apple Corps Ltd. e a White Horse Pictures, a produtora vai financiar o longa, que vai contar com a ajuda de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono e Olivia Harrison.

"Estou entusiasmado, para mim é uma honra trabalhar com essa história impressionante de quatro jovens que assombraram o mundo em 1964", disse Howard. "Não dá para exagerar seu impacto na cultura popular e na experiência humana", acrescentou.

Este é o segundo documentário que o Howard dirige, depois de "Made in America", sobre a turnê de 2013 de Jay-Z. Espera-se que o filme esteja pronto para exibição até o fim de 2015.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Beatles começaram a tocar no clube The Cavern em Liverpool em 1960, se apresentando, depois, em pequenos clubes europeus. A famosa apresentação do grupo no programa de TV de Ed Sullivan aconteceu em fevereiro de 1964, quando a popularidade do conjunto começou a crescer de forma exorbitante, justamente antes de uma turnê de verão. Até o show dos ingleses no Candlestick Park, em São Francisco, em agosto de 1966, já tinham feito 166 apresentações em 15 países e 90 cidades.

O cineasta indicou que o documentário vai explorar o porquê de a banda ter se tornado tão popular, examinando o contexto social e político da época. Para isso, Howard vai usar gravações de concertos daquela época, alguns feitos por fãs da banda.