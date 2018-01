Ron Howard vai dirigir documentário sobre os Beatles

Ainda sem título, o filme será feito com a cooperação de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison, viúva de George Harrison, e deve estrear nos cinemas até o final do ano que vem.

Howard declarou estar "empolgado e honrado" por fazer o filme sobre os Beatles com a Apple Corps Ltd., a White Horse Pictures e seu parceiro de produção, Brian Grazer.

"É impossível exagerar o impacto que eles tiveram na cultura popular e na experiência humana”, afirmou Howard, ex-ator infantil que conquistou o Oscar de 2002 com o filme “Uma Mente Brilhante”, em um comunicado.

A produção será uma crônica do grupo britânico, que começou a tocar em Liverpool em 1960 e mais tarde em Hamburgo, na Alemanha, antes de conquistar os Estados Unidos em 1964 com sua participação no programa The Ed Sullivan Show.

A notícia sobre o filme coincide com o 50º aniversário da primeira aparição dos Beatles no famoso programa de televisão.

O documentário irá contar com trechos de apresentações ao vivo e até uma dúzia de canções tocadas pelo grupo, de acordo com Howard.

(Por Patricia Reaney)