Romance de Graham Greene sobre leprosos daria um grande filme, diz produtor

Stephen Woolley declarou no festival anual Graham Greene neste final de semana que gostaria de produzir “Um Caso Arrumado”, a história de um arquiteto chamado Querry, que se muda da Europa para a colônia para escapar da fama e das mulheres.

“Seria um grande filme – podemos recriar a claustrofobia do mergulho na floresta, que é tão importante no livro, podemos tornar o lugar fétido”, afirmou.

Em função das dúvidas a respeito da cessão de direitos por parte do espólio de Greene, Woolley ainda não pode encomendar um roteiro, como explicou no evento na cidade inglesa de Berkhamsted, terra natal de Greene no sul do país.

Entre os outros filmes de Woolley está “Traídos pelo Desejo”, vencedor do Oscar de melhor roteiro em 1993.

Vários livros de Greene foram adaptados para o cinema, alguns mais de uma vez – “Um Caso Arrumado” é uma das poucas exceções.

Entre as adaptações recentes, Ralph Fiennes e Julianne Moore estrelaram “Fim de Caso”, e Michael Caine encabeçou o elenco de “O Americano Tranquilo”.

Os temas sombrios dos chamados filmes ‘noir’ são semelhantes ao mundo literário do autor – conhecido como Greeneland – , no qual os personages com frequência enfrentam dilemas morais.

"Greeneland é o território da psique em conflito, poderia ser chamada de ‘a terra do noir’”, disse Brian McDonnell, palestrante da Universidade Massey, em Auckland, Nova Zelândia.

Greene, que morreu em 1991, também escreveu roteiros, sendo o mais famoso o de “O Terceiro Homem”, suspense estrelado por Orson Welles.

As atividades do festival Graham Greene foram desde grupos de leitura e um quiz litetário até uma turnê por Berkhamsted, um dos cenários de seu romance “O Fator Humano”.