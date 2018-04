Romance abala mundo dos magos no novo filme 'Harry Potter'

E, com as filmagens dos dois filmes finais da série previstas para terminar em 2010, os jovens atores que passaram boa parte de sua adolescência no set e lidando com o estrelato estão vislumbrar a vida depois de Harry Potter.

"Foi legal estar de volta e saber que, para mim, este filme é uma comédia romântica e que teríamos uma chance de focar mais esse lado", disse Emma Watson, que nos filmes faz a corajosa e amante de livros Hermione.

"Hermione é tão inocente e ingênua. Neste filme ela está realmente vulnerável", disse a atriz de 19 anos a jornalistas na segunda-feira, em coletiva de imprensa para divulgar o filme.

"Ron, Lavender e essa situação toda partem o coração dela."

O diretor David Yates, que também dirigiu o quinto filme da série, "Harry Potter e a Ordem da Fênix", acrescentou: "Nosso elenco está ficando um pouco mais velho, os hormônios estão no ar, e isso, para mim, marca uma transição real entre nossos atores quando crianças e nossos atores quando adultos."

Em "O Enigma do Príncipe", que chegará aos cinemas em 15 de julho, a escola Hogwarts está cada vez mais vulnerável a ataques do arqui-inimigo de Harry Potter, Voldemort.

O professor Slughorn (Jim Broadbent) entra para o elenco, e o diretor da escola, Albus Dumbledore, vai depositando cada vez mais confiança em seu melhor aluno, Potter, determinado a prepará-lo para o confronto final com Voldemort.

Enquanto isso, o amor está no ar. Harry se apaixona por Ginny, e Ron atrai a atenção de Lavender Brown, enquanto Hermione se dilacera de ciúmes.

Os filmes, os primeiros dos quais faturaram impressionantes 4,5 bilhões de dólares de bilheteria, são baseados na série de sete livros "Harry Potter" da escritora inglesa J.K. Rowling, que já venderam 400 milhões de cópias em todo o mundo.

Haverá oito filmes ao todo, já que o último livro da série, "Harry Potter e as Relíquias da Morte", será dividido em dois filmes.

Os dois últimos filmes também serão dirigidos por Yates.