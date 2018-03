Roman Polansky receberá Oscar europeu pela carreira Como reconhecimento pela sua "extraordinária dedicação" ao cinema, o diretor franco-polonês Roman Polanski receberá o European Film Academy, o Oscar Europeu. A cerimônia de premiação do European Film Awards acontece em 2 de dezembro, em Varsóvia, na Polônia. Polanski, como ator, diretor e produtor criou alguns dos momentos mais inesquecíveis da história do cinema. Interpretou personagens como o grosseiro assistente do Professor Abronsius em "A Dança dos Vampiros", de 1967, ou o estranho Trelkovsky em "O Inquilino" de 1976, ambos filmes em que assinou também a direção. Inesquecível o calafrio de silencioso horror que atravessou o cinema em 1968 com "O Bebê de Rosemary" ou o desespero de Harrison Ford no papel de Dr. Richard Walker em "Busca Frenética", de 1988, ou ainda a sua sanguinária adaptação de "Macbeth" de Shakespeare, de 1971. Polanski dirigiu atores como Jack Nicholson em "Chinatown" (1974), Nastassja Kinski em "Tess - Uma Lição de Vida" (1979), adaptação cinematográfica do romance de Thomas Hardy, Ben Kingsley no drama "A Morte e a Donzela" (1994) e Johnny Depp no suspense "O Último Portal" de 1999. Entre os seus mais recentes sucessos se destacam "O Pianista" (2002) baseado na romance de Wladyslaw Szpilman e a adaptação do clássico de Charles Dickens, "Oliver Twist" (2005). Na cerimônia de premiação do European Film Awards serão distribuídos 15 prêmios.