Roman Polanski é alvo de nova acusação de estupro

Uma ex-atriz e modelo alemã disse a autoridades suíças que o diretor Roman Polanski a estuprou em seu chalé nas montanhas em 1972, quando ela tinha 15 anos, afirmaram promotores locais, nesta quarta-feira, 4. Renate Langer é a quarta mulher a acusar Polanski publicamente de agredi-la sexualmente quando era adolescente.

Um advogado do diretor francês-polonês de 84 anos disse que ele está ciente da alegação de Renate Langer, que rejeitou como uma tentativa “absurda” de gerar atenção da mídia.

Este ano, Polanski apresentou seu novo filme no Festival de Cinema de Cannes.

A polícia do cantão suíço de St. Gallen confirmou, nesta quarta-feira, que recebeu no mês passado uma denúncia de Renate, de 61 anos, sobre um suposto estupro na casa de Polanski, em 1972. A alegação foi relatada inicialmente pelo The New York Times.

A Reuters não conseguiu entrar em contato de imediato com a ex-atriz, ou com seus advogados.

Promotores suíços estão analisando se o processo contra Polanski é possível de acordo com as leis do país, levando em consideração que o suposto crime aconteceu há cerca de meio século.

A Suíça acabou com a prescrição penal para crimes sexuais cometidos contra crianças de menos de 12 anos.

Polanski, que completou 84 anos este ano, fugiu dos Estados Unidos em 1978 após se declarar culpado de ter tido relações sexuais com uma menor de idade, pouco antes de que sua sentença fosse emitida.

Recentemente, um juiz de Los Angeles rejeitou encerrar um dos casos de agressão sexual contra o cineasta tal como pediu a suposta vítima.