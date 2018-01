'Rogue One: Uma História Star Wars' supera expectativas nas bilheterias dos EUA com US$155 milhões

LOS ANGELES - Rogue One: Uma História Star Wars foi direto para o topo da bilheteria no fim de semana de estreia nos EUA, marcando a segunda maior abertura da história para o mês de dezembro com US$ 155 milhões arrecadados.

A aventura intergalática foi também a maior abertura do ano para uma quinta-feira, e superou as expectativas da indústria, que eram de US$ 130 milhões no fim de semana.

Rogue One se passa antes dos eventos do Star Wars original de 1977.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Star Wars: O Despertar da Força é a maior abertura da história de dezembro, com US$247 milhões no ano passado.