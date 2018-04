Rogue One ultrapassa US$ 1 bilhão em todo o mundo

A Disney-Lucasfilm anunciou nesta semana que Rogue One: Uma História Star Wars ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão de dólares na bilheteria mundial, com apenas 39 dias em cartaz.

O filme, com a participação de Felicity Jones e Diego Luna, conseguiu, somente nos Estados Unidos, mais de 512 milhões de dólares. Os números globais ultrapassam US$ 499 milhões. Este é o terceiro filme da franquia a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares.

O novo capítulo da saga estelar já havia registrado uma outra marca: foi a segunda maior estreia da história no mês de dezembro nos Estados Unidos, arrecadado US$ 155 milhões no fim de semana de sua estreia, ficando atrás apenas de Star Wars: O Despertar da Força, que bateu US$ 1 milhão em apenas 12 dias.

Nenhum outro estúdio, em 2016, conseguiu ter tantos filmes batendo US$ 1 bilhão quanto a Disney, incluindo Capitão América: Guerra Civil e Procurando Dory.

A Disney, que desembolsou US$ 4 bilhões para comprar Star Wars do criador George Lucas em 2012, vinha tentando minimizar as expectativas em torno de Rogue One. Executivos observaram que o filme é o primeiro da saga que não gira em torno do clã Skywalker.