'Rogue One' supera US$400 milhões em bilheterias nos EUA

LOS ANGELES (Variety.com) - Os filmes Rogue One: Uma História Star Wars e Sing - Quem Canta Seus Males Espanta atraíram grandes públicos às salas de cinema dos Estados Unidos no fim de semana de Ano Novo, resultando em grandes arrecadações de bilheterias e despedindo-se de 2016 em grande estilo.

A nova história da saga Star Wars liderou as bilheterias pelo terceiro fim de semana seguido, com quase US$ 50 milhões, e uma projeção de US$ 64 milhões incluindo esta segunda-feira, dia de feriado.

Os números do fim de semana elevam a arrecadação total de Rogue One para mais de US$ 400 milhões nos EUA, ficando em segundo lugar no ano, atrás apenas de Procurando Dory.

Rogue One coroa um ano de êxito para a Disney. O estúdio converteu-se no primeiro a alcançar US$ 7 bilhões de bilheteria em um único ano, tendo produzido quatro dos cinco filmes mais populares.

Sing, a mais recente colaboração entre a Illumination e a Universal, arrecadou US$ 41,4 milhões em seu segundo fim de semana de exibição. Segundo a projeção que inclui a segunda-feira, o filme totaliza US$ 53,7 milhões nos últimos dias e chega a US$ 177,3 milhões desde sua estreia nos EUA.

No terceiro lugar ficou o filme Passageiros, uma combinação de romance com ficção científica tendo no elenco Chris Pratt e Jennifer Lawrence. Mal recebido pela crítica, o filme conseguiu US$ 16,1 milhões. Até domingo, o total no mercado norte-americano chega a 61,4 milhões.

Com 110 milhões em custos de produção e muitos milhões mais gastos em publicidade, Passageiros agora precisa de uma boa recepção do público internacional para conseguir lucro.

O mesmo acontece com a produção da Fox Assassin's Creed, que arrecadou US$ 8 milhões durante o fim de semana. A adaptação de um jogo de videogame soma apenas 41 milhões desde sua estreia no Natal, uma cifra decepcionante para uma produção de 125 milhões de dólares.

A Fox teve sorte com a comédia Tinha Que Ser Ele?, sobre a rivalidade entre um pai (Bryan Cranston) e o namorado de sua filha (James Franco), que arrecadou US$ 10 milhões nas bilheterias no fim de semana, totalizando 37,6 milhões de dólares desde a estreia.

Fences, um drama dirigido e protagonizado por Denzel Washington sobre uma adaptação da obra de August Wilson, arrecadou US$ 10,2 milhões, totalizando US$ 32,7 milhões desde sua estreia em um número limitado de salas, há três semanas.