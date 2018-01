'Rogue One' e 'Sully' estão entre as estreias da semana no cinema

Mais uma quinta-feira cheia de estreias. Rogue One é a que mais deve atrair o público, os jovens, principalmente, e se trata de uma belíssima aventura. Mas tem o novo filme do romeno Cristi Puiu, Sieranevada – uma aula de cinema -, e o novo Clint. Para o público brasileiro, ainda abalado pela tragédia da Chape, ver Sully talvez seja uma experiência dolorosa. Mas a força do coletivo no filme de Clint deve ser motivo para reflexão. Ajuda até a entender o horror do acidente na Colômbia e a ponte de solidariedade que se estabeleceu com o Brasil.

O Brasil Rico - uma discussão sobre prosperidade e como alcançá-la

(Brasil/2016, 80 min.) - Documentário. Dir. Louise Sottomaior.

Diferentes personalidades encaram o tema e ajudam na discussão. A comparação com os países desenvolvidos, os caminhos para se chegar à riqueza e a validade dos índices que medem o desenvolvimento são alguns dos tópicos em debate. No centro de tudo – o Brasil é viável? Desenvolvimento com exclusão, ou inserção? Considerando-se que se fala disso em toda parte (rádio, jornal, TV, internet), vai um pouco de boa vontade na ideia de que o público quer pagar para ver o assunto também no cinema.

Magal e os Formigas

(Brasil/2016, 110 min.) - Comédia. Dir. Newton Cannito. Com Sidney Magal, Norival Rizzo, Imara Reis.

Doutor em cinema e TV pela UPS, Cannito faz um longa de apelo popular, centrado na persona de um artista com fama de brega. A velha fábula da cigarra e da formiga. João trabalha, trabalha e vive buscando a fórmula mágica para ganhar na loteria. Entra Sidney Magal, para dizer que a solução não é por aí. É... Rebolar! 'Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar...' Não é malfeito – Cannito sabe filmar -, mas é um pouco fraco. Vale por Imara Reis e, claro, Magal.

Neruda

(Argentina-Chile-Espanha-EUA-França/2016, 107 min.) - Biografia. Dir. Pablo Larraín. Com Gael García Bernal, Luis Gnecco, Mercedes Morán.

O chileno Larrain já está indicado para o Globo de Ouro e deve ir, quem sabe, para o Oscar. Outro filme dele, Jackie, com Natalie Portman – sobre Jacqueline Onassis -, também dificilmente deixará de concorrer na categoria de atriz. É o ano dele. E eis a biografia do poeta. No final dos anos 1940, Pablo Neruda é perseguido por um inspetor de polícia após se filiar ao Partido Comunista. Ao repórter, numa entrevista por telefone, no começo do ano, Larrain disse que seu maior achado foi o ator Luiz Gnecco. Neruda tinha um jeito muito particular de falar o espanhol, que Gnecco captou. E isso, segundo o próprio diretror, faz toda a diferença.

Rogue One: Uma História Star Wars

(EUA/2016, 133 min.) - Aventura. Dir. Gareth Edwards. Com Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen.

Tem havido controvérsia. Nos EUA, a crítica caiu matando sobre Rogue One. Infantil, medíocre... Que filme estarão vendo? Não esse. Como aventura, é sensacional. Ação, humor, romance, heroísmo, efeitos. Tem tudo. Cronologicamente, situa-se pouco antes do episódio 4 (Uma Nova Esperança). Para limpar o nome do pai, um cientista acusado de colaborar com o Império, Jynn/Felicity Jones comanda uma operação arriscada – roubar os planos da Estrela da Morte, num planeta fortaleza dol Império. Felicity e Diego Luna formam uma grande dupla. E as cenas dela com o pai, Mads Mikkelsen, são emocionantes.

Sieranevada

(Bósnia-Herzegovina-Croácia-França-Macedônia-Romênia/2016, 173 min.) - Drama. Dir. CristiPuiu. Com Mimi Branescu, Judith State, Bogdan Dumitrache.

O diretor Puiu colocou o cinema romeno no mapa com A Morte do Sr. Lazarescu e continua mostrando que é (muito) bom. Três dias depois do ataque terrorista à redação do Charlie Hebdo, em Paris, família se reúne para um cerimonial em honra do patriarca. Explodem conflitos, ressentimentos, mas o que faz a diferença é a forma. Puiu fez quase todo o filme em interiores, situando a câmera no corredor do apartamento. Longos planos-sequências direcionam a objetiva para a sala, a cozinha, o banheiro. Muita coisa se passa fora do quadro. A sensação é de claustrofobia. A que estão presas essas pessoas? Um filmaço.

Sully - O Herói do Rio Hudson

(Sully, EUA/2016, 96 min.) - Drama. Dir. Clint Eastwood. Com Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney.

Cada vez mais, nessa quadra de sua vida, Clint se distancia dos heróis individualistas e solitários que forjaram sua reputação como ator e diretor. Como o mestre John Ford, tem feito celebrações do coletivo. Em 2009, o comandante Chesley Sullenberger fez um pouso de emergência no Rio Hudson, evitando que 155 pessoas morressem em um trágico acidente aéreo – e vai ser duro para o espectador brasileiro ver o filme após a tragédia da Chape. 'Sully' foi saudado como herói, mas logo começou um movimento para desacreditá-lo. Por que? O ponto do filme é que o timing do episódio foi perfeito. Não era só Sully o homem certo naquela hora. Muita gente se uniu ao esforço. Não tenha vergonha de chorar. E Tom Hanks... Ele é bom até quando é ruim. Mas quando é ótimo... É maravilhoso!

