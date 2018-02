Rodrigo Santoro fará par romântico com Jennifer Lopez no cinema

SÃO PAULO - Rodrigo Santoro está escalado para interpretar o par romântico de Jennifer Lopez no longa What to Expect When You're Expecting (O que esperar quando você está grávida, em tradução livre), uma comédia romântica sobre paternidade, informou o site do Hollywood Reporter.

O filme será uma adaptação do livro de autoajuda de mesmo nome, de Heidi Murkoff e Sharon Mazel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No elenco já foram confirmados Cameron Diaz (da franquia As Panteras), Anna Kendrick (da saga Crepúsculo), e Brooklyn Decker (Esposa de Mentirinha, 2011). Há ainda a possibilidade de Chris Rock ( Gente Grande, 2010) e Matthew Morrison (Glee) integrarem o núcleo de atores.

What to Expect When You're Expecting terá várias histórias de casais que esperam ou desejam ter um bebê. O longa será dirigido por Kirk Jones (Nanny McPhee, 2005) e deve começar a ser produzido já no próximo semestre. A previsão de lançamento nos Estados Unidos é para maio de 2012.

Rodrigo Santoro já atuou em várias produções hollywoodianas, entre elas Simplesmente Amor (2003), 300 (2006) e Golpista do Ano (2009), em que contracena com Jim Carrey, além de participar da terceira temporada do seriado Lost.