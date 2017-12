Rodrigo Santoro e Shakira estrelam filme sobre Carlos Gardel O ator brasileiro Rodrigo Santoro, atualmente no Havaí gravando cenas da série de TV Lost vai protagonizar, ao lado da cantora colombiana Shakira e da atriz espanhola Paz Vega, um filme biográfico sobre Carlos Gardel, de acordo com o jornal argentino El Clarín. O longa tem direção do mexicano Alfonso Arau. O jornal diz que "talvez Santoro tenha sido escolhido por sua atuação na novela Mulheres Apaixonadas (transmitida na Argentina pela rede Telefé), ou então pela participação na terceira temporada de Lost". Shakira e Paz vão interpretar duas amantes do mestre do tango Carlos Gardel. A produtora Arclight Films já comprou os direitos de exibição do filme, que começará a ser rodado em março ou abril de 2007. O El Clarín alfineta: "ao menos rodarão em Buenos Aires?". E responde: "Não, esqueça. O filme será rodado na Romênia!". Carlos Gardel (especula-se que tenha nascido na França ou no Uruguai) foi criado na Argentina e adotou o país como sua pátria. Uma de suas mais famosas canções é Mi Buenos Aires Querido. Cantor e ator conhecido no mundo todo pela divulgação do tango, Gardel começou a carreira musical na juventude, apresentando-se em cafeterias dos subúrbios da capital argentina. Sua primeira interpretação formal foi no Teatro Nacional de Corrientes. A fama veio com Mi Noche Triste, em 1917. Gardel morreu em um desastre de avião, durante uma turnê, em Medellín, na Colômbia. Seu corpo está enterrado no Cemitério de la Chacarita, em Buenos Aires. Projetos de Santoro Santoro está gravando no Havaí episódios da série da ABC Lost, na qual vive Paulo, mais um misterioso sobrevivente, habitante da ilha, do desastre aéreo do vôo 815 da Oceanic Air. Ele será o par romântico de Nikki, interpretada por Kiele Sanchez. Entre os próximos projetos internacionais de Santoro estão o longa-metragem Os 300 de Esparta, de Zack Snyder, baseado em uma graphic novel de Frank Miller. O longa deve estrear nos Estados Unidos em março do ano que vem. Santoro já participou de outras produções internacionais, como As Panteras Detonando e Simplesmente Amor. A terceira temporada de Lost, já em exibição nos Estados Unidos, só deverá ser exibida no Brasil em março de 2007.