Rodrigo Santoro e Antonio Banderas estrelarão filme sobre mineiros chilenos

Rodrigo Santoro e o ator espanhol Antonio Banderas foram confirmados no elenco de The 33, filme baseado na história de sobrevivência dos mineiros soterrados por mais de dois meses em uma jazida no norte do Chile, informou na segunda-feira, 20, a revista especializada Variety.

Banderas interpretará Mario Sepúlvera, o carismático mineiro que recebeu o apelido de "Super Mario". Já Santoro interpretará Florencio, o primeiro homem a ser resgatado da mina.

O anúncio foi feito pelo produtor Mike Medavoy no Festival de Cannes. As filmagens, dirigidas pela mexicana Patricia Riggen, começarão no segundo semestre no Chile.

O roteiro, obra de Mikko Alanne e José Rivera, foca nos fatos ocorridos na jazida San José, em pleno Deserto do Atacama, onde os mineiros permaneceram soterrados por 70 dias a cerca de 700 metros de profundidade antes de seu resgate em outubro de 2010.

O argumento foi escrito em colaboração com os próprios mineiros e inclui detalhes nunca relatados sobre seus primeiros 17 dias sob a terra, antes que conseguissem comunicar-se com o exterior.

"Fiquei fascinada, da mesma forma que o resto do mundo, por todo o drama dos 33 mineiros", disse Patricia Riggen em setembro do ano passado quando foi anunciada como diretora do projeto.

"Foi uma experiência extraordinária reunir-me com eles em pessoa e escutar todos os detalhes sobre sua experiência. Desde seu resgate, sua verdadeira história de sobrevivência não foi contada", declarou a cineasta.