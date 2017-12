Rodrigo Santoro aparece como Cristo crucificado no primeiro trailer de 'Ben Hur'

O primeiro trailer do remake de Ben Hur foi divulgado nesta quarta-feira pela Paramount e mostra Rodrigo Santoro no papel de Cristo. O ator brasileiro estará em algumas poucas cenas da produção, e, no trailer, ele aparece crucificado. Em abril de 2015, Santoro ganhou a bênção do Papa Francisco para viver Jesus Cristo no filme.

Nesta nova versão do clássico de 1959, Jack Huston interpretará Ben-Hur, o príncipe judeu que é traído e vira escravo do melhor amigo, Messala (Toby Kebbell). Morgan Freeman também está no elenco e interpretará o homem que vai ensinar o protagonista tudo sobre corridas de biga.

A direção é de Timur Bekmambetov, responsável pela adaptação do livro de Lew Wallace, Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme deve estrear dia 1.º de setembro no Brasil.

Confira o trailer