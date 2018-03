Rockstars se afinam para documentário sobre guitarras NOVA YORK, (Hollywood Reporter) - Os guitarristas The Edge, Jimmy Page e Jack White vão tocar juntos num cinema perto de você. A Sony Picture Classics irá apresentar os guitarristas do U2, Led Zeppelin e White Stripes e aumentar o volume no documentário "It Might Get Loud". O projeto do diretor vencedor do Oscar Davis Guggenheim ("Uma verdade incoveniente") examina a guitarra através da história de cada músico, contada por cada um deles através de suas palavras e de seus sons. O filme estreou em setembro no Festival Internacional de Toronto.