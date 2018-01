Robô usado em 'Star Wars' é leiloado por US$ 2,75 milhões

LOS ANGELES - Um robô R2-D2, que foi usado em várias filmes da saga Star Wars, foi vendido nesta quarta-feira por US$ 2,75 milhões em um leilão realizado no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

Com sede em Calabasas, uma cidade situada cerca de 50 quilômetros ao oeste de Los Angeles, a casa de leilões Profiles in History informou hoje em seu perfil no Facebook a venda deste objeto pertencente à famosa série de filmes idealizados por George Lucas.

Em seu site, a Profiles in History detalhou que esta unidade de R2-D2 está composta por diferentes partes deste robô utilizado na trilogia original de Star Wars (Uma Nova Esperança, 1977; O Império Contra-Ataca, 1980; e O Retorno de Jedi, 1983) bem como em A Ameaça Fantama (1999) e Ataque dos Clones (2002).

O robô está formado por componentes de alumínio, aço e fibra de vidro e mede pouco mais de um metro de altura.

Por enquanto não se conhece a identidade do comprador deste R2-D2, pelo qual a casa de leilões esperava conseguir entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões.

A Profiles in History afirmou também que, no mesmo leilão, vendeu por US$ 390.000 um sabre de luz usado por Mark Hamill (Luke Skywalker) nos filmes Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca.