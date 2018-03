Robin Hood de Ridley Scott abrirá Festival de Cannes

O papel de Crowe como Robin Hood é o mais recente das diversas interpretações do arqueiro por astros de Hollywood, incluindo Errol Flynn, Douglas Fairbanks, Sean Connery e Kevin Costner.

A última versão para as telas de cinema, que também conta com a participação de Max Von Sydow, Lea Seydoux e William Hurt, não participará da competição no festival francês em maio, segundo os organizadores.

O filme foi produzido pela Universal Studios e o roteiro escrito por Brian Helgeland, que também escreveu "Los Angeles - Cidade Proibida" e "Sobre Meninos e Lobos".

Scott já dirigiu Crowe no filme de 2000 sobre o Império Romano "O Gladiador", e em 2006 no longa "Um Bom Ano", interpretando um investidor do mercado financeiro londrino cuja vida muda ao herdar uma propriedade vinícola de um tio na França.

O diretor também é conhecido por filmes como o clássico "Blade Runner" e "Thelma e Louise", de 1991, estrelando Susan Sarandon e Geena Davis.

Robin Hood estreia na França no primeiro dia do Festival de Cannes no dia 12 de maio, dois dias antes de sua estreia mundial.

(Reportagem de Sophie Ta)