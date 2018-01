Roberto Gervitz é premiado melhor diretor na Bélgica Roberto Gervitz, recebe o Prêmio Amakouru de melhor diretor por Jogo Subterrâneo no 23.º Festival Cinema Novo que acontece em Brugge, Bélgica. Embora o festival tenha este nome, ele não é de filmes brasileiros, por sinal, Jogo Subterrâneo era o único. Há somente 3 prêmios a serem atribuídos aos 9 filmes selecionados para a competição. Além de Jogo Subterrâneo participam Crying Fist from Ryoo Seung-wan, da Coréia; Play from Alicia Scherson e Mi Mejor Enemigo, do Chile; El aura from Fabian Bielinsky e Géminis from Albertina Carri, da Argentina;The Sunflowers from Wang Baomin, da China;Grain in Ear from Zhang Lu, da China e Coréia e Water from Deepa Mehta, da Índia. Jogo Subterrâneo está também selecionado para o 49º festival internacional de São Francisco, nos Estados Unidos, em maio, e para o 20º Festival Internacional de Washington, em abril.