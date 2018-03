Robert Redford vai dirigir filme sobre assassinato de Lincoln

O ator e diretor Robert Redford, muito interessado em temas políticos, vai dirigir o drama de época "The Conspirator", a história de Mary Surratt, que foi condenada e executada como conspiradora do assassinato de Abraham Lincoln por John Wilkes Booth.

James Solomon, autor e produtor executivo do seriado "The Bronx is Burning", escreveu o roteiro. Como "The Conspirator", a série do "Bronx", original da ESPN, também tem como cenário uma época turbulenta, o volátil verão de 1977 em Nova York.

James McAvoy estaria no topo da lista de produtores para um dos papéis principais do novo filme, que é um projeto independente.

Surratt era proprietária de uma pensão em Washington e simpatizante dos Confederados durante a Guerra Civil Americana. Ela foi julgada por fornecer armas a Booth e seu comparsa, David Herold. O filho de Surratt, John, que também teria tomado parte na conspiração, fugiu. Ele acabou sendo julgado depois, mas não foi condenado, e viveu até 1916.

O período posterior ao assassinato de Lincoln, no qual transcorre o filme, era extremamente volátil, pois o país parecia à beira de uma nova guerra civil.

O mais recente filme dirigido por Redford foi "Leões e Cordeiros", de 2007, que foca uma série de histórias que se entrecruzam, envolvendo as guerras no Iraque e no Afeganistão. O filme tinha no elenco Tom Cruise e Meryl Streep, mas foi um fracasso de bilheteria. Apesar disso, Redford, fundador do Festival de Cinema de Sundance, não deixou de lado os temas políticos.

Redford estaria para dirigir também "Against All Enemies", a adaptação das revelações de Richard Clarke sobre os fracassos do setor de inteligência no governo de Gorge W. Bush, embora esse projeto esteja incerto.

Lincoln tem sido o centro de atenções para muita gente em Hollywood, mas projetos recentes enfrentaram mais obstáculos do que os que o próprio Lincoln teve de superar.

Steven Spielberg iria dirigir "Lincoln", um filme biográfico do 16 presidente dos EUA, mas os planos estão há muito tempo em gestação na DreamWorks.

A HBO e Walden têm se empenhado na história da perseguição a Booth depois que ele puxou o gatilho, baseada na obra "Caçada ao Assassino de Lincoln", de James Swanson. Em estágio inicial, tinha Harrison Ford cotado para o papel principal, mas a situação desse projeto também é incerta.