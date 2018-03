Robert Redford lança documentário 'verde' nos EUA

O ator e diretor norte-americano Robert Redford é um dos produtores de um novo documentário em defesa do meio ambiente. The Unforeseen, que teve sua estréia nos Estados Unidos recentemente, foi produzido por Redford e Terrence Malick e denuncia a forte especulação imobiliária no país, em detrimento da "saúde" das cidades e da natureza. Segundo Redford, o documentário é conduzido pela história de um construtor mexicano e de seus projetos residenciais em Austin, nos anos 70. "Os recursos naturais estão diminuindo e desaparecendo. Nós estamos diante de um desafio importante e que deve ser enfrentado. Esse documentário deriva de uma experiência pessoal: a família de minha mãe viveu nesta região por cinco gerações e foi neste interior que aprendi a amar os animais e a natureza", explica o ator. O filme segue o caminho de outras produções "verdes", como Uma Verdade Inconveniente, de Al Gore, que lhe deu um Oscar e um Nobel da Paz.