Robert Redford irá dirigir e atuar em produção com Shia LaBeouf

LOS ANGELES - O ator e diretor Robert Redford será o responsável por adaptar para o cinema The Company You Keep, romance de Neil Gordon que protagonizará ao lado de Shia LaBeouf, informou nesta terça-feira, 19, a edição digital da revista Variety.

Redford interpretará um ex-militante da organização revolucionária Weather Underground, conhecida por suas atividades violentas. No filme, seu personagem é perseguido pelo FBI durante 30 anos, tempo no qual viveu sob uma identidade falsa, ameaçada de ser descoberta por um ambicioso jornalista vivido por LaBeouf.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme marca a volta de Redford às telonas como ator, após atuar em Leões e Cordeiros, de 2007. No ano passado, Redford estreou The Conspirator, longa no qual dirigiu, entre outros, James McAvoy e Robin Wright.

Já LaBeouf, uma das mais badaladas jovens estrelas de Hollywood atualmente, trabalhou recentemente em projetos como a saga Transformers e a última produção da franquia Indiana Jones.

O romance The Company You Keep foi publicado em 2003 e o roteiro para o filme correu a cargo de Lem Dobbs (A Cartada Final, 2001).